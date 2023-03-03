Март, 03 в 14:16

Российские войска могли временно отказаться от идеи окружения Бахмута как с юго-запада, так и с северо-востока, чтобы под давлением заставить украинских военных выйти из города.

Такое предположение высказали специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав последние атаки оккупантов.

По убеждению экспертов ISW, о таких намерениях захватчиков свидетельствует активизация наступательных операций армии РФ в северных окрестностях и в пригороде Бахмута.

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– Возможно, россияне пытаются давить на украинские войска в Бахмуте, чтобы ВСУ тактически отступили через трассу Т0504, – заявляют в ISW.

Только так в Институте изучения войны могут объясниться уменьшение усилий оккупантов по окружению населенного пункта.

– Российские войска, вероятно, стремятся избежать дополнительного привлечения живой силы и техники для потенциального окружения Бахмута, – предполагают специалисты Института изучения войны.

Однако аналитики ISW отмечают: российские войска продолжают наступление вдоль линии T0504, поэтому не исключено, что они могут восстановить более согласованные усилия по этому направлению.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска совершат тактическое отступление из Бахмута, если будет необходимость.

По его словам, основная задача украинских войск – достижение стратегических результатов, вроде того, как после отступления из Северодонецка и Лисичанска Луганской области ВСУ удалось освободить значительные территории в Харьковской области и вокруг Лимана Донецкой области.

По мнению аналитиков ISW, украинские войска уже достигли своей стратегической цели, поэтому оборона города в дальнейшем будет стратегически надежной до тех пор, пока усилия по удержанию города не будут преобладать над влиянием на российскую живую силу и технику.

К слову, украинский защитник из Бахмутского направления Мадяр 3 марта заявил, что его подразделения выводят из Бахмута, однако другие там еще остаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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