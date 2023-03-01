Череватый рассказал, собираются ли выводить украинские войска из Бахмута

Март, 01 в 15:09

Украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

— Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке является большей, чем необходимость удерживать территорию, мы отводим войска, но делаем это организованно, без паники, — заявил он.

Он отметил, что необходимость такого решения оценивает командование.

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— Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет, — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что под Бахмут отправляют подкрепление, ситуация остается напряженной.