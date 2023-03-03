Росіяни домагаються виходу ЗСУ з Бахмута – ISW

Березень, 03 в 14:16

Російські війська могли тимчасово відмовитись від ідеї оточення Бахмута як із південного заходу, так і з північного сходу, щоб під тиском змусити українських військових вийти з міста.

Таке припущення висловили фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні атаки окупантів.

На переконання експертів ISW, про такі наміри загарбників свідчить активізація наступальних операцій армії РФ на північних околицях і в передмісті Бахмута.

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– Можливо, росіяни намагаються тиснути на українські війська в Бахмуті, щоб ЗСУ тактично відступили через трасу Т0504, – заявляють в ISW.

Лише так в Інституті вивчення війни можуть пояснити зменшення зусиль окупантів з оточення населеного пункту.

– Російські війська, імовірно, прагнуть уникнути додаткового залучення живої сили та техніки для потенційного оточення Бахмута, – припускають фахівці Інституту вивчення війни.

Однак аналітики ISW наголошують: російські війська продовжують наступ уздовж лінії T0504, тому не виключено, що вони можуть відновити більш узгоджені зусилля на цьому напрямку.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська здійснять тактичний відступ із Бахмута, якщо буде необхідність.

За його словами, основним завданням українських військ є досягнення стратегічних результатів, на зразок того, як після відступу із Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області ЗСУ вдалося звільнити значні території в Харківській області та навколо Лимана Донецької області.

На думку аналітиків ISW, українські війська вже досягли своєї стратегічної мети, тож оборона міста в подальшому буде стратегічно надійною доти, поки зусилля для утримання міста не переважатимуть вплив на російську живу силу та техніку.

До слова, український захисник із Бахмутського напрямку Мадяр 3 березня заявив, що його підрозділи виводять із Бахмута, однак інші там ще залишаються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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