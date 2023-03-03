В Латвии и Литве считают, что Европа должна развивать свою систему безопасности без России

Март, 03 в 17:26

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что весь мир должен поддерживать Украину сейчас, чтобы после ее победы в войне с РФ можно было бы создать новую архитектуру безопасности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Весь свободный мир должен сейчас военно поддерживать Украину и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить, чтобы все оружие, которое пообещал Запад, чтобы оно было доставлено в Украину в кратчайшие сроки, — заявил он.

Левитс подчеркнул, что Украина должна иметь возможность победить в войне, а в итоге НАТО и Европа сможет получить новую архитектуру безопасности.

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По его словам, архитектура безопасности должна быть не как раньше — с Россией, а против России.

— Если РФ не изменит свою агрессивную идеологию, то она будет оставаться в течение длительного периода времени именно агрессивной страной. И чтобы изменить эту идеологию, я думаю, на это понадобится очень длительное время. Сейчас речь идет не только о руководстве страны, большая часть российского общества пронизана колониалистической идеологией, — добавил Левитс.

Именно поэтому, по мнению президента Латвии, страны Запада должны быть готовы к долгосрочной архитектуре безопасности, основанной именно на военном потенциале всех стран-членов НАТО.

Он добавил, что после войны к ним присоединится и Украина, которая будет одной из самых мощных стран по военному потенциалу.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также считает, что Европа должна развивать свою систему безопасности без России. Во время общения с журналистами в Вильнюсе она сказала, что постоянная оглядка на Россию в этом вопросе вредит.

Шимоните подчеркнула, что иногда раздаются голоса о том, что в итоге придется развивать систему безопасности вместе с Россией. Но она назвала такой взгляд ошибочным, потому что Европа должна думать и развивать свою систему безопасности без России.

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Источник: Euroactiv