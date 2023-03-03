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Факты / Україна / Политика

Дмитрий Кулеба обсудил с Энтони Блинкеном создание спецтрибунала для России

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Я разговаривал с Энтони Блинкеном, который сообщил мне о своих дискуссиях на G20, — написал Кулеба.

Министр отметил, что подробно рассказал о дальнейших шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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– Наше следующее большое дело — обеспечить ответственность руководства России. Скоординированные усилия являются ключевыми, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, министры иностранных дел стран G20 не смогли прийти к согласию относительно итоговой декларации на встрече в Индии 2 марта, из-за расхождения мнений относительно войны в Украине.

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