Украина вернула тела еще 17 защитников – Минреинтеграции
Украина вернула тела еще 17 погибших защитников.
Об этом 3 марта сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Удалось это сделать при содействии Офиса уполномоченного в вопросах пропавших без вести совместно с силовыми структурами.
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Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции, отмечают в министерстве.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины.
Напомним, что сообщить о пропавших можно:
- по номеру горячей линии уполномоченного по пропавшим без вести: 0-800-339-247,
- лично уполномоченному по номеру: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Источник: Минреинтеграции