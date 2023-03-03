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Факты / Україна

Украина вернула тела еще 17 защитников – Минреинтеграции

Татьяна Забожко, редактор ленты
тіла захисників

Украина вернула тела еще 17 погибших защитников.

Об этом 3 марта сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Удалось это сделать при содействии Офиса уполномоченного в вопросах пропавших без вести совместно с силовыми структурами.

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Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции, отмечают в министерстве.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины.

Напомним, что сообщить о пропавших можно:

  • по номеру горячей линии уполномоченного по пропавшим без вести: 0-800-339-247,
  • лично уполномоченному по номеру: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Патронатная служба полка Азов 

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