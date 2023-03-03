Україна повернула тіла ще 17 захисників – Мінреінтеграції

Березень, 03 в 11:35

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників.

Про це 3 березня повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вдалося це зробити за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами.

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Передання тіл із тимчасово окупованих територій України відбулося відповідно до норм Женевської конвенції, наголошують у міністерстві.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла 1 426 захисників України.

Нагадаємо, що повідомити про зниклих можна:

за номером гарячої лінії уповноваженого зі зниклих безвісти: 0-800-339-247 ,

, особисто уповноваженому за номером: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Патронатна служба полку Азов