Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Они все зеки, здесь столько 200-х: оккупант о вагнеровцах и окончании войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Російський окупант

Военнослужащий России в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает о слухах от бойцов ЧВК Вагнера.

— ЧВК-ки говорят, типо, войска будут выводить в Россию, война че-то, бл*, закончится, говорят. Типо, бл*, домой все поедем, как я понял, — говорит оккупант.

При этом он рассказывает, что вагнеровцы все в неадекватном состоянии.

— Они вообще *банутые эти ЧВК-ки…они все обкуренные, нах*й. Они все зеки (ЧВК, — Ред.), бл*, но они *башат там вообще. Тут п*здец — столько 200-х, ох*еть, — говорит он.

Сейчас смотрят

К слову, ранее в ЦНС сообщили, что РФ бросала на поле боя неопытных бойцов, пока профессиональные стрелки разгружали продукты.

Фото: ГУР

Источник: ГУР
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка