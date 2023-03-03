Они все зеки, здесь столько 200-х: оккупант о вагнеровцах и окончании войны

Март, 03 в 20:04

Военнослужащий России в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказывает о слухах от бойцов ЧВК Вагнера.

— ЧВК-ки говорят, типо, войска будут выводить в Россию, война че-то, бл*, закончится, говорят. Типо, бл*, домой все поедем, как я понял, — говорит оккупант.

При этом он рассказывает, что вагнеровцы все в неадекватном состоянии.

— Они вообще *банутые эти ЧВК-ки…они все обкуренные, нах*й. Они все зеки (ЧВК, — Ред.), бл*, но они *башат там вообще. Тут п*здец — столько 200-х, ох*еть, — говорит он.

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К слову, ранее в ЦНС сообщили, что РФ бросала на поле боя неопытных бойцов, пока профессиональные стрелки разгружали продукты.

Фото: ГУР