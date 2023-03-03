Вони всі зеки, тут стільки 200-х: окупант про вагнерівців та закінчення війни

Березень, 03 в 20:04

Військовослужбовець Росії у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає про чутки від бійців ПВК Вагнера.

– ПВК-ки кажуть, нібито війська виводитимуть до Росії, війна щось, бл*, закінчиться, кажуть. Нібито, бл*, додому всі поїдемо, як я зрозумів, – каже окупант.

При цьому він розповідає, що самі вагнерівці всі у неадекватному стані.

– Вони взагалі *бануті ці ПВК-ки… вони всі обкурені, нах*й. Вони всі зеки (ПВК, – Ред.), бл*, але вони *башать там взагалі. Тут п*здець – стільки 200-х, – каже він.

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До речі, раніше у ЦНС повідомили, що РФ кидала на поле бою недосвідчених вояк, поки професійні стрільці розвантажували продукти.

Фото: ГУР