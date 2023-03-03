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Факты / Україна

РФ бросала на поле боя неопытных бойцов, пока профессиональные стрелки разгружали продукты — ЦНС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ

Кадровые и подготовленные военные РФ отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные вояки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, который смог получить внутреннюю документацию 4 гвардейской танковой дивизии РФ. Именно это подразделение врага участвовало в атаках на Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области в начале полномасштабной агрессии РФ и потеряло две трети своей техники.

– Документы указывают на то, что 1 танковая армия (в ее состав входит дивизия) имеет дефицит подготовленного боевого состава. Согласно результатам проверки, проведенной российским Генштабом, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя неприсущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику, – отмечается в ведомстве.

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Также сейчас в армии РФ есть проблемы с техникой. Командование дивизии посетовало, что большинство батальонов имеют недоукомплектование, и предоставило списки неисправной техники.

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