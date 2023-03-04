Украина вместе с партнерами готовит специальный механизм выплаты репараций Россией – Шмыгаль
Украина вместе с партнерами работает над созданием механизма конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление нашего государства.
Об этом во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре. Украина разрабатывает его вместе с государствами-партнерами.
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У международного компенсационного механизма будет четыре элемента:
- международный реестр убытков;
- компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба;
- компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;
- Механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений.
К слову, ранее сообщалось, что Евросоюз создаст рабочую группу для изучения возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Фото: Денис Шмыгаль