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Факты / Україна

Украина вместе с партнерами готовит специальный механизм выплаты репараций Россией – Шмыгаль

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина вместе с партнерами готовит специальный механизм выплаты репараций Россией – Шмыгаль

Украина вместе с партнерами работает над созданием механизма конфискации российских активов, которые можно направить на восстановление нашего государства.

Об этом во время конференции United for Justice, которая проходит во Львове, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре. Украина разрабатывает его вместе с государствами-партнерами.

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У международного компенсационного механизма будет четыре элемента:

  • международный реестр убытков;
  • компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба;
  • компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения;
  • Механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений.

К слову, ранее сообщалось, что Евросоюз создаст рабочую группу для изучения возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

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