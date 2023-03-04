Україна разом з партнерами готує спеціальний механізм виплати репарацій Росією – Шмигаль
Україна разом з партнерами працює над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення нашої держави.
Про це під час конференції United for Justice, яка відбувається у Львові, наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами.
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У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи.
- Міжнародний реєстр збитків.
- Компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків.
- Компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування.
- Механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.
До речі, раніше повідомлялось, що Євросоюз створить робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.
Фото: Денис Шмигаль