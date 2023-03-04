Март, 04 в 20:02

Запорожская атомная электростанция в течение года оккупации со стороны россиян пережила пять полных блэкаутов, а для перезапуска АЭС к сети подключали дизельные генераторы, которые подпитывали станцию.

Об этом в интервью DW рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

— Станция в течение года оккупации уже пережила пять полных блэкаутов, когда для ее работы подключались дизельные генераторы, питавшие реакторные зоны, бассейны выдержки, площадку отработанного ядерного топлива. Если бы не было дизельных генераторов, то уже произошла бы авария, включая плавление активной зоны реакторов. Это очень опасно, — говорит он.

Петр Котин говорит, что без необходимого обслуживания оборудование деградирует, а российские оккупанты вместо этого строят на АЭС сооружения, которые категорически запрещены на ядерных объектах.

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Кроме того, президент Энергоатома говорит, что Запорожская АЭС полностью перестала работать с сентября 2022 года.

— Из шести энергоблоков станции четыре блока находятся в “холодном состоянии”, два энергоблока — 5-й и 6-й — находятся в горячем состоянии, но реакторы остановлены, — пояснил он.

Президент Энергоатома говорит, что энергоблоки для собственных нужд потребляют электроэнергию из объединенной энергосети Украины через последнюю линию связи. Около 100 мегаватт постоянного потребления, чтобы работали насосы по охлаждению ядерных реакторов.

— В течение года на станции находится постоянно где-то 500 российских захватчиков, военная техника, которая стоит в машинных залах. Но точно никто не знает, что именно там есть, потому что наших специалистов не пускают в эти машзалы, — сказал он.

По его словам, на станции россиянами были размещены ракетные комплексы, противовоздушные установки, пулеметные гнезда на крышах реакторных отделений и блокпосты между энергоблоками.

— Вся станция полностью заминирована: пути подъезда, береговая линия Каховского водохранилища, на котором находится ЗАЭС. Очень много животных подрывается на этих минах на побережье и после этих подрывов повреждается снова последняя линия электропередачи, — добавил он.

Напомним, 2 марта стало известно, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с четвертой попытки удалось осуществить ротацию экспертов на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Ранее ротацию специалистов агентства не давали сделать российские оккупационные войска.