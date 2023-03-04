Березень, 04 в 20:02

Запорізька атомна електростанція протягом року окупації з боку росіян пережила п’ять повних блекаутів, а для перезапуску АЕС до мережі підключали дизельні генератори, які підживлювали станцію.

Про це в інтерв’ю DW розповів президент Енергоатому Петро Котін.

– Станція протягом року окупації уже пережила п’ять повних блекаутів, коли для її роботи підключалися дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива. Якби не було дизельних генераторів, то вже сталася б аварія, включаючи плавлення активної зони реакторів. Це дуже небезпечно, – каже він.

Петро Котін каже, що без необхідного обслуговування обладнання деградує, а російські окупанти замість цього будують на АЕС споруди, які категорично заборонені на ядерних об’єктах.

Зараз дивляться

Крім того, президент Енергоатому каже, що Запорізька АЕС повністю перестала працювати з вересня 2022 року.

– З шести енергоблоків станції чотири блоки знаходяться в “холодному стані”, два енергоблоки – 5-й і 6-й – знаходяться у гарячому стані, але реактори зупинені, – пояснив він.

Президент Енергоатому каже, що енергоблоки для власних потреб споживають електроенергію з об’єднаної енергомережі України через останню лінію зв’язку. Близько 100 мегаватів постійного споживання, щоб працювали насоси з охолодження ядерних реакторів.

– Протягом року на станції перебуває постійно десь 500 російських загарбників, військова техніка, яка стоїть у машинних залах. Але точно ніхто не знає, що саме там є, бо наших спеціалістів не пускають у ці машзали, – сказав він.

За його словами, на станції росіянами були розміщені ракетні комплекси, протиповітряні установки, кулеметні гнізда на дахах реакторних відділень та блокпости між енергоблоками.

– Вся станція повністю замінована: шляхи під’їзду, берегова лінія Каховського водосховища, на якому знаходиться ЗАЕС. Дуже багато тварин підривається на цих мінах на узбережжі і після цих підривів пошкоджується знову остання лінія електропередачі, – додав він.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) з четвертої спроби вдалось здійснити ротацію експертів на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Раніше ротацію фахівців агентства не давали зробити російські окупаційні війська.