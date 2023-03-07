Март, 07 в 16:56

Российские спецслужбы пытались собирать разведывательные данные в Украине под видом представителей иностранных СМИ.

Многочисленные попытки рашистов разоблачили киберспециалисты Службы безопасности Украины.

Для сбора закрытой информации спецслужбы РФ используют онлайн-форумы украинских журналистов и специализированные интернет-платформы.

Сейчас смотрят

На этих ресурсах враг публикует информационные запросы якобы “от имени” работников известных иностранных СМИ. Оккупанты, в частности, просили предоставить материалы якобы для подготовки “документальных фильмов” или “сюжетов” о полномасштабной войне в Украине.

– Прежде всего, врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации прилетов и их последствия… Полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты, – отмечается в сообщении.

По данным СБУ, представители спецслужб РФ обещают “гонорар” за предоставление нужных им медиафайлов или текстовых сообщений.

В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

В спецслужбе призвали украинцев сохранять бдительность и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных запросах от неустановленных абонентов.

Недавно в Одессе СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ. Ее члены пытались выявить локации украинских предприятий, производящих оборонную продукцию для ВСУ.