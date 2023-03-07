Березень, 07 в 16:56

Російські спецслужби намагалися збирати розвідувальні дані в Україні під виглядом представників іноземних ЗМІ.

Численні спроби рашистів викрили кіберфахівці Служби безпеки України.

Для збору закритої інформації спецслужби РФ використовують онлайн-форуми українських журналістів і спеціалізовані інтернет-платформи.

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На цих ресурсах ворог публікує інформаційні запити начебто “від імені” працівників відомих іноземних ЗМІ. Окупанти, зокрема, просили надати матеріали нібито для підготування “документальних фільмів” чи “сюжетів” про повномасштабну війну в Україні.

– Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, зокрема локації прильотів та їхні наслідки… Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти, – наголошується в повідомленні.

За даними СБУ, представники спецслужб РФ обіцяють “гонорар” за надання потрібних їм медіафайлів чи текстових повідомлень.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

У спецслужбах закликали українців зберігати пильність та одразу повідомляти правоохоронцям про підозрілі запити від невстановлених абонентів.

Нещодавно в Одесі СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ. Її члени намагалися виявити локації українських підприємств, які виготовляють оборонну продукцію для ЗСУ.