Март, 07 в 15:28

СБУ задержала вражеского информатора, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Ему сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Информатором оказался житель Новомосковска, собиравший для спецслужбы РФ информацию о местах базирования и перемещения украинских военных на территории региона.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей.

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Наводил ракеты на ТРЦ и на площади Днепропетровщины: СБУ задержала вражеского информатора / 2 фотографии

При этом в так называемых отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты.

– Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и “должность” в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона, — говорится в сообщении СБУ.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме.

– По данным следствия, он находился на постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности, – добавляют в ведомстве.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта изъята рашистская символика.