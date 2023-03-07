Березень, 07 в 15:28

СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини. Йому повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інформатором виявився мешканець Новомосковська, який збирав для спецслужби РФ інформацію про місця базування та переміщення українських військових на території регіону.

Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей.

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Наводив ракети на ТРЦ та на площі Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора / 2 фотографии

При цьому у “звітах” змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти.

– Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та “посаду” у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону, – йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні.

– За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості, – додають у відомстві.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку.