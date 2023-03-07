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Факти / Україна

Наводив ракети на ТРЦ та на площі Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Наводив ракети на ТРЦ та на площі Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора
Фото: СБУ

СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини. Йому повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інформатором виявився мешканець Новомосковська, який збирав для спецслужби РФ інформацію про місця базування та переміщення українських військових на території регіону.

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Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей.

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Наводив ракети на ТРЦ та на площі Дніпропетровщини: СБУ затримала ворожого інформатора / 2 фотографии

При цьому у “звітах” змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти.

– Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та “посаду” у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону, – йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні.

– За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості, – додають у відомстві.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку.

Джерело: СБУ
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