Более 8 лет скрывался в “ЛНР” и Киеве: ГБР задержало дезертира из СБУ

Март, 07 в 15:16

Бывший сотрудник управления СБУ в Луганской области в 2014 году после вторжения РФ остался во временно оккупированном Алчевске и более восьми лет скрывался от следствия по делу по факту дезертирства. Его задержали в Киеве работники ГБР и СБУ.

Некоторое время бывший правоохранитель находился в так называемой ЛНР, а затем выехал на подконтрольную Украине территорию и скрывался, ограничив свое передвижение даже по улице.

Затем мужчина решил, что в большом городе легче потеряться, и поселился в Киеве.

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Во время обыска у него изъяли мобильные телефоны и копии документов.

Его также проверят на причастность к сотрудничеству с российскими спецслужбами и незаконными вооруженными формированиями “ЛНР”.

Экс-правоохранителю объявлено подозрение по ч. 1 ст. 408 УКУ (дезертирство), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи ГБР с начала 2023 года завершили специальное досудебное расследование в отношении девяти сотрудников СБУ, которые в 2014 году остались на временно оккупированной территории Луганской области.