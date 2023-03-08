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Факты / Україна

Где и когда можно проститься с легендарным бойцом Да Винчи: дата и место

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Где и когда можно проститься с легендарным бойцом Да Винчи: дата и место
Фото: Офис президента

Героя Украины, добровольца Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи похоронят в Киеве. Перед этим прощание пройдет в родном селе погибшего в Ивано-Франковской области.

Об этом в Facebook сообщил брат погибшего защитника Вадим Коцюбайло.

– Прощание с нашим легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, товарищем завтра на родной земле – село Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после – в церкви. Похороны пройдут 10.03.2023 в столице Украины, – написал он.

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Напомним, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом.

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О смерти бойца сообщил президент Владимир Зеленского. Он назвал Да Винчи человеком-символом и примером храбрости.

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