Где и когда можно проститься с легендарным бойцом Да Винчи: дата и место
Фото: Офис президента
Героя Украины, добровольца Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи похоронят в Киеве. Перед этим прощание пройдет в родном селе погибшего в Ивано-Франковской области.
Об этом в Facebook сообщил брат погибшего защитника Вадим Коцюбайло.
– Прощание с нашим легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, товарищем завтра на родной земле – село Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после – в церкви. Похороны пройдут 10.03.2023 в столице Украины, – написал он.
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Напомним, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом.
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О смерти бойца сообщил президент Владимир Зеленского. Он назвал Да Винчи человеком-символом и примером храбрости.