Де та коли можна попрощатися з легендарним бійцем Да Вінчі: дата й місце
Фото: Офіс президента
Героя України, добровольця Дмитра Коцюбайла за позивним Да Вінчі поховають у Києві. Перед цим прощання відбудеться у рідному селі загиблого в Івано-Франківській області.
Про це у Facebook повідомив брат загиблого захисника Вадим Коцюбайло.
– Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі – село Бовшів 09.03.2023 о 12:00 у будинку культури, потім – у церкві. Поховання відбудеться 10.03.2023 в столиці України, – написав він.
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Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом.
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Про смерть бійця повідомив президент Володимир Зеленського. Він назвав Да Вінчі людиною-символом і прикладом хоробрості.