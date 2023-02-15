Є табори у Криму та РФ: Москва утримує не менше 6 тис. українських дітей для політичного перевиховання

Лютий, 15 в 0:24

Росія примусово утримує щонайменше 6 тис. українських дітей, щоб здійснити політичне перевиховання. Про це повідомляють американські дослідники у звіті, який підтримують США.

Зокрема, дослідники з Єльського університету ідентифікували щонайменше 43 табори та інші об’єкти в окупованому Криму та Росії, де утримували українських дітей у рамках “широкомасштабної систематичної мережі”, якою керує РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед дітей, які утримувалися в цих місцях, були ті, в яких були батьки або офіційні сімейні опікуни, а також неповнолітні, яких Росія вважала сиротами, та інші діти, які перебували під опікою українських державних установ до початку вторгнення у 2022 році.

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Деякі діти були усиновлені російськими родинами або передані в прийомні сім’ї у РФ, зазначають дослідники у звіті. Так, наймолодшій ідентифікованій дитині лише чотири місяці, а в деяких таборах навчають дітей віком від 14 років.

Дослідник Натаніель Реймонд заявив, що ці факти є очевидним порушенням Женевської конвенції. За його словами, це також може бути доказом того, що Росія вчинила геноцид під час війни в Україні, оскільки зміна або знищення національної ідентичності – це складова частина цього злочину.