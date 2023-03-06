Оккупанты украли для “оздоровления” и “перевоспитания” в РФ: в Украину вернули двоюродных братьев из Херсона

Март, 06 в 19:16

В Украину вернули двоюродных братьев-подростков, которых оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Игорь и Василий — жители Херсона. Когда город захватили российские военные, Наталья — мама одного из ребят — пыталась спасти Игоря, вывезти из оккупации.

Сейчас смотрят

– Вырваться на территорию свободной Украины было почти невозможно. Зато оккупанты коварно предложили доставить парня в Анапу (РФ) — якобы “на оздоровление”, — рассказали в Минреинтеграции.

Наталья согласилась и подписала документы. Когда поняла, что случилось, было уже поздно. Ребенка ей не отдавали.

– Более того – парня использовали как заложника. Над ним провели психологическую и “воспитательную”, работу, пытаясь навсегда отлучить от матери и Родины, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавляют, что вырвать Игоря из ловушки и убедить вернуться домой было нелегко, этот процесс занял более трех месяцев.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала родителей на оккупированных территориях быть бдительными и не подписывать никаких документов, которые подсовывают оккупанты.

– Эти нелюди прикрываются нашими детьми. Призываю всех родителей: не верьте ни одному их слову, ничего не подписывайте, ни в коем случае не отдавайте им детей — даже когда вас будут уверять, что это для их же безопасности. Они используют их для шантажа и “торгов”, — отметила Ирина Верещук.

Сейчас Игорь и его брат дома. Ребята признались, что возвращение — это был самый счастливый день в их жизни.

Ранее уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о пяти сценариях похищения украинских детей.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, Россия депортировала более 16 тыс. украинских детей.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции