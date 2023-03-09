Март, 09 в 2:32

В связи с угрозой вражеских ударов в ряде областей Украины облэнерго превентивно выключили свет, чтобы разгрузить систему.

Об этом сообщили, в частности, Кировоградоблэнерго и корреспонденты Суспільного из Полтавы.

Что касается Кировоградской области, то была введена экстренная разгрузка, в результате чего была отключена часть Кропивницкого, сообщили в Кировоградоблэнерго.

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В Полтаве частично отключили электроэнергию, сообщили корреспонденты Общественного.

В частности, начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил, что Российская Федерация подняла в воздух вражеские беспилотники.

— Мопеды в воздухе. Пока не видим по нашей области. Мы наготове, — сказал он.

Он добавил, что по имеющейся у него информации, воздушную тревогу “лучше не игнорировать”.

Впоследствии в Одессе и Николаеве прогремели взрывы, после чего ДТЭК Одесской области также сообщил об экстренных отключениях света.

Из-за возможности ракетного обстрела в Николаеве также уменьшили потребление электроэнергии. Об этом сообщили в Николаевоблэнерго.

— Согласно распоряжению Регионального диспетчерского центра по почасовым графикам отключены следующие очереди: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (“красные” часы) и 2.3 (“желтые” часы), — говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу в ночь на 9 марта.

— Ни в коем случае не игнорируем тревогу, — написал он в Telegram.

Перед этим по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, включая Кировоградскую и Полтавскую области.

В частности, Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе воздушной атаки.