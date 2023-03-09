Березень, 09 в 2:32

У зв’язку з загрозою ворожих ударів в низці областей України обленерго превентивно вимкнули світло, щоб розвантажити систему.

Про це повідомили, зокрема, Кіровоградобленерго та кореспонденти Суспільного з Полтави.

Щодо Кіровоградської області, то було запроваджено екстрене розвантаження, внаслідок чого була відключена частина Кропивницького, повідомили в Кіровоградобленерго.

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У Полтаві частково відключили електроенергію, повідомили кореспонденти Суспільного.

Зокрема, начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив, що Російська Федерація підняла у повітря ворожі безпілотники.

– Мопеди у повітрі. Поки не бачимо по нашій області. Ми напоготові, – сказав він.

Він додав, що за наявною у нього інформацією, повітряну тривогу “краще не ігнорувати”.

Згодом у Одесі та Миколаєві пролунали вибухи, після чого ДТЕК Одеської області також повідомив про екстрені вимкнення світла.

Через можливість ракетного обстрілу в Миколаєві також зменшили споживання електроенергії. Про це повідомили в Миколаївобленерго.

– Згідно з розпорядженням Регіонального диспетчерського центру за погодинними графіками відключено наступні черги: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.(“червоні” години) та 2.3.(“жовті” години), – йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу в ніч проти 9 березня.

– У жодному разі не ігноруємо тривогу, – написав він в Telegram.

Перед цим по всій території України була оголошена повітряна тривога, включно з Кіровоградською та Полтавською областями.

Зокрема, Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу повітряної атаки.