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Факты / Україна

В Киеве прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
В Киеве прогремели взрывы

В столице Украины в ночь на 9 марта прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Киева.

Обновлено 4:30. Корреспонденты сообщают о новых взрывах на территории столицы.

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Связаны ли взрывы в Киеве с работой ПВО в области — пока неизвестно.

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