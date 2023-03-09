В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины в ночь на 9 марта прогремели взрывы.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из Киева.
Обновлено 4:30. Корреспонденты сообщают о новых взрывах на территории столицы.
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В Киевской ОГА подтвердили, что в области работала противовоздушная оборона
— В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, — сообщили в ОГА.
Перед этим воздушная тревога была объявлена по всей территории государства.
Связаны ли взрывы в Киеве с работой ПВО в области — пока неизвестно.