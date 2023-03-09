Март, 09 в 18:40

На захваченной территории Херсонской области наблюдается активизация мародерства российскими захватчиками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям, — говорится в сводке.

Отмечается, что противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время за сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.