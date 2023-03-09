Березень, 09 в 18:40

На території захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам, – йдеться у зведеннні.

Зазначається, що противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, із подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас за добу авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ і зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.