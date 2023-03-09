Ситуация сложная, но ВСУ сдерживают врага: Сырский об обороне Бахмута

Март, 09 в 17:59

Оборона на Бахмутском фронте – это организация действий, которая строится на стратегии, дисциплине и доверии личного состава.

Об этом в своем Telegram, сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

– Оборона Бахмута продолжается почти 10 месяцев. Силы обороны сделали ряд тактических действий, которые в настоящее время не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой, — написал он.

По словам командующего Сухопутных войск, Россия действует привычными методами — не считая людей. Но количество воинов не является решающим преимуществом или фактором победы.

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– Мы понимаем тактическое значение Бахмута для врага и знаем его планы относительно действий на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамичная. Здесь каждый ход и решение способны кардинально ее изменить. Каждый день имеет наивысшую ценность, — отметил Сырский.

Как мы рассказывали ранее, РФ применяет снятую с вооружения технику и усиливает свои войска в районе Бахмута Донецкой области.

Напомним, Зеленский заявил, что удерживать Бахмут важное тактическое решение для Украины. ВСУ продолжают сдерживать врага, обороняя Бахмут.

Если украинская армия отступит, российским оккупантам откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении.

Фото: Александр Сырский