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Факты / Україна

РФ обстреляла Днепропетровщину: погибли 2 человека, еще 3 — ранены

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ обстреляла Днепропетровщину: погибли 2 человека, еще 3 — ранены

В результате вражеского обстрела Днепропетровщины 10 марта в регионе погибло 2 гражданских, еще 3 ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

— Больше всего горько сообщать о человеческих потерях. Их имеем после артиллерийского обстрела Червоногригорьевской громады, что на Никопольщине. Погибли двое мужчин — 32 и 41 года. Еще трое — ранены. Им 42, 52 и 57 лет, — написал он в Telegram.

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По его словам, в результате вражеских обстрелов в громаде повреждено транспортное предприятие, трехэтажка и 7 частных домов.

— А еще — хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются, — подытожил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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