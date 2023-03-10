РФ обстріляла Дніпропетровщину: загинуло 2 людини, ще 3 – поранені
Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини 10 березня в регіоні загинуло 2 цивільних, ще 3 поранено.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
– Найбільш гірко повідомляти про людські втрати. Їх маємо після артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, що на Нікопольщині. Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року. Ще троє – поранено. Їм 42, 52 та 57 років, – написав він у Telegram.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у громаді пошкоджено транспортне підприємство, триповерхівку та 7 приватних будинків.
– А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються, – підсумував він.
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