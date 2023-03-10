Березень, 10 в 20:15

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини 10 березня в регіоні загинуло 2 цивільних, ще 3 поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Найбільш гірко повідомляти про людські втрати. Їх маємо після артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, що на Нікопольщині. Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року. Ще троє – поранено. Їм 42, 52 та 57 років, – написав він у Telegram.

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За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у громаді пошкоджено транспортне підприємство, триповерхівку та 7 приватних будинків.

– А ще – господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються, – підсумував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

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