Март, 10 в 14:00

В Бахмуте (Донецкая область), за который в течение месяцев продолжаются тяжелые бои, уничтожен монумент с самолетом, который был символом города.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. Его, в частности, обнародовали украинский журналист Юрий Бутусов и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

– В Бахмуте разрушен символ города – монумент с самолетом – отметил Братчук.

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По данным журналистов, самолет-памятник был взорван. Теперь на месте, где он находился, остались лишь обломки.

Это был монумент в виде реактивного истребителя МиГ-17. Он стоял на въезде в город со стороны Константиновки, в сквере Дружбы (возле улицы Корсунского), на юго-западе Бахмута.

Район, где стоял памятник, жители Бахмута так и называли: Самолет.

Монумент был точкой сбора для защитников Бахмута и одновременно одним из символов города. Украинские воины вывесили там национальный прапор Украины, фотографировались на фоне самолета, демонстрируя, что Бахмут держится.

Таким образом, памятник-самолет был своеобразным символом обороны Бахмута в последние месяцы.

Монумент боевому самолету был установлен в честь местного аэроклуба, который с 1938 по 1941 годы функционировал в районе Бахмута, где впоследствии установили памятник.

Фото: Скриншот с видео ГПСУ