Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Залишилися руїни: в Бахмуті підірвано літак-символ міста

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Пам'ятник-літак у Бахмуті

У Бахмуті (Донецька область), за який протягом місяців тривають важкі бої, знищено монумент із літаком, який був символом міста.

Відповідне відео з’явилося в соціальних мережах. Його, зокрема, оприлюднили український журналіст Юрій Бутусов та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

– У Бахмуті зруйновано символ міста – монумент з літаком – зазначив Братчук.

Зараз дивляться

За даними журналістів, літак-пам’ятник було підірвано. Тепер на місці, де він знаходився, залишилися лише уламки.

Це був монумент у вигляді реактивного винищувача МіГ-17. Він стояв на в’їзді в місто з боку Костянтинівки, в сквері Дружби (біля вулиці Корсунського), на південному заході Бахмута.

Район, де стояв пам’ятник, мешканці Бахмута так і називали: Літак.

Карта Бахмута

Мапа: Google maps

Монумент був точкою збору для захисників Бахмута і, водночас, одним із символів міста. Українські воїни вивісили там національний прапор України, фотографувалися на тлі літака, демонструючи, що Бахмут тримається.

Тож пам’ятник-літак був своєрідним символом оборони Бахмута в останні місяці.

Монумент бойовому літаку був встановлений на честь місцевого аероклубу, який з 1938 по 1941 роки функціонував у районі Бахмута, де згодом встановили пам’ятник.

Читайте
Зруйновані мости та будинки: Maxar показала, який вигляд має Бахмут після обстрілів

Джерело: Telegram-канал Юрія Бутусова, Telegram-канал Андрія Цаплієнка, Telegram-канал Сергія Братчука, Вільне радіо, 06274.com.ua

Фото: Скриншот з відео ДПСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка