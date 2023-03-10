Березень, 10 в 14:00

У Бахмуті (Донецька область), за який протягом місяців тривають важкі бої, знищено монумент із літаком, який був символом міста.

Відповідне відео з’явилося в соціальних мережах. Його, зокрема, оприлюднили український журналіст Юрій Бутусов та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

– У Бахмуті зруйновано символ міста – монумент з літаком – зазначив Братчук.

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За даними журналістів, літак-пам’ятник було підірвано. Тепер на місці, де він знаходився, залишилися лише уламки.

Це був монумент у вигляді реактивного винищувача МіГ-17. Він стояв на в’їзді в місто з боку Костянтинівки, в сквері Дружби (біля вулиці Корсунського), на південному заході Бахмута.

Район, де стояв пам’ятник, мешканці Бахмута так і називали: Літак.

Монумент був точкою збору для захисників Бахмута і, водночас, одним із символів міста. Українські воїни вивісили там національний прапор України, фотографувалися на тлі літака, демонструючи, що Бахмут тримається.

Тож пам’ятник-літак був своєрідним символом оборони Бахмута в останні місяці.

Монумент бойовому літаку був встановлений на честь місцевого аероклубу, який з 1938 по 1941 роки функціонував у районі Бахмута, де згодом встановили пам’ятник.

Джерело: Telegram-канал Юрія Бутусова, Telegram-канал Андрія Цаплієнка, Telegram-канал Сергія Братчука, Вільне радіо, 06274.com.ua

Фото: Скриншот з відео ДПСУ