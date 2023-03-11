25-летний с “пенсионным” и сфальсифицированная справка: на Закарпатье задержали троих беглецов
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили троих мужчин призывного возраста, которые пытались выехать в Венгрию за поддельными документами.
В МВД Украины отметили, что в пункте пропуска Лужанка во время проверки документов у граждан, которые ехали за границу, пограничники обнаружили у 25-летнего мужчины из Львовской области сфальсифицированное пенсионное удостоверение.
Кроме того, у 30-летнего мужчины из Полтавщины были подделаны временное удостоверение и справка о военно-врачебной комиссии.
— Еще одного злоумышленника, пытавшегося пересечь украинско-венгерскую границу, обнаружил инспектор в пункте пропуска Вилок. 39-летний житель Черкасщины предоставил для проверки паспорт с отметками о выезде на постоянное проживание и взятие на постоянный консульский учет Посольством Украины в Чешской Республике, а также ID-карту вида на жительство в Чехии, — говорится в сообщении.