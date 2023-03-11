25-летний с “пенсионным” и сфальсифицированная справка: на Закарпатье задержали троих беглецов

Март, 11 в 16:50

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили троих мужчин призывного возраста, которые пытались выехать в Венгрию за поддельными документами.

В МВД Украины отметили, что в пункте пропуска Лужанка во время проверки документов у граждан, которые ехали за границу, пограничники обнаружили у 25-летнего мужчины из Львовской области сфальсифицированное пенсионное удостоверение.

Кроме того, у 30-летнего мужчины из Полтавщины были подделаны временное удостоверение и справка о военно-врачебной комиссии.

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