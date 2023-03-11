25-річний з “пенсійним” та сфальшована довідка: на Закарпатті затримали трьох ухилянтів
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили трьох чоловіків призовного віку, які намагались виїхати в Угорщину за підробленими документами.
У МВС України зазначили, що у пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили у 25-річного чоловіка зі Львівщини сфальшоване пенсійне посвідчення.
Крім того, у 30-річного чоловіка з Полтавщини були підроблені тимчасове посвідчення і довідка про військово-лікарську комісію.
– Ще одного злоамисника, який намагався перетнути українсько-угорський кордон, виявив інспектор у пункті пропуску Вилок. 39-річний житель Черкащини надав для перевірки паспорт з відмітками про виїзд на постійне проживання та взяття на постійний консульський облік Посольством України в Чеській Республіці, а також ID-картку дозволу на проживання у Чехії, – йдеться у повідомленні.