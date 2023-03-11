25-річний з “пенсійним” та сфальшована довідка: на Закарпатті затримали трьох ухилянтів

Березень, 11 в 16:50

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили трьох чоловіків призовного віку, які намагались виїхати в Угорщину за підробленими документами.

У МВС України зазначили, що у пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили у 25-річного чоловіка зі Львівщини сфальшоване пенсійне посвідчення.

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Крім того, у 30-річного чоловіка з Полтавщини були підроблені тимчасове посвідчення і довідка про військово-лікарську комісію.