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Факти / Україна

25-річний з “пенсійним” та сфальшована довідка: на Закарпатті затримали трьох ухилянтів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
25-річний з “пенсійним” та сфальшована довідка: на Закарпатті затримали трьох ухилянтів
Фото: МВС

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили трьох чоловіків призовного віку, які намагались виїхати в Угорщину за підробленими документами.

У МВС України зазначили, що у пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили у 25-річного чоловіка зі Львівщини сфальшоване пенсійне посвідчення.

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Крім того, у 30-річного чоловіка з Полтавщини були підроблені тимчасове посвідчення і довідка про військово-лікарську комісію.

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– Ще одного злоамисника, який намагався перетнути українсько-угорський кордон, виявив інспектор у пункті пропуску Вилок. 39-річний житель Черкащини надав для перевірки паспорт з відмітками про виїзд на постійне проживання та взяття на постійний консульський облік Посольством України в Чеській Республіці, а також ID-картку дозволу на проживання у Чехії, – йдеться у повідомленні.

Джерело: МВС
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