Вторая Курская дуга для россиян: РФ ожидает контрнаступление ВСУ в районе Бахмута — эксперт

Март, 11 в 23:31

Российское военное командование всерьез рассматривает возможность контратаки ВСУ в районе Бахмута.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что неслучайно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские войска концентрируют в районе Бахмута четыре бригады, которые готовы перейти в контрнаступление в любой момент.

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— Кроме того, в российских СМИ Бахмут называют второй Курской дугой при чем в пользу ВСУ. Я напомню, что во времена Второй мировой войны Красная армия, изматывая в оборонительных сражениях войска Третьего Рейха, перешла в решительное контрнаступление. То есть россияне рассматривают контрнаступление ВСУ в том числе в районе Бахмута, — говорит эксперт.

Фото: Андрей Ермак