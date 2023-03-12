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Факти / Україна

Друга Курська дуга для росіян: РФ чекає на контрнаступ ЗСУ у районі Бахмута – експерт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бахмут

Російське військове командування всерйоз розглядає можливість контратаки ЗСУ у районі Бахмута.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що невипадково власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що українські війська концентрують у районі Бахмута чотири бригади, які готові перейти у контрнаступ будь-якої миті.

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– Крім того, у російських ЗМІ Бахмут називають другою Курською дугою, при чому на користь ЗСУ. Я нагадаю, що за часів Другої світової війни Червона армія, виснажуючи в оборонних битвах війська Третього Рейху, перейшла у рішучий контрнаступ. Тобто росіяни розглядають контрнаступ ЗСУ, зокрема у районі Бахмуту, – каже експерт.

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Фото: Андрій Єрмак

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