Март, 11 в 16:56

Российские оккупационные войска пытаются имитировать существенное наращивание своих сил на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные от сети движения сопротивления.

– Командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о существенном наращивании своих сил и средств на южном направлении, – отмечается в сообщении.

Оккупанты проводят демонстрационные действия с привлечением вооружения и военной техники и параллельно существенно наращивают активность в медиапространстве.

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Так, захватчики рассредоточивают вокруг Мелитополя лагеря для подготовки мобилизованных из РФ, обустраивают там материально-учебную базу, привлекают военную технику.

В то же время ключевые пропагандистские каналы на временно оккупированной территории региона распространяют нарративы о якобы “успешном проведении очередного этапа боевого слаживания мобилизованных”. Пропагандисты рассказывают о якобы формировании новых или доукомплектовании действующих подразделений войск РФ, которые будут применены для наступательных операций на Юге Украины.

– Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины, — подчеркивается в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей оккупированных территорий не верить манипуляциям агрессора, а также продолжать информировать украинских защитников о передвижении и размещении личного состава и техники РФ.

Недавно появилась информация, что оккупанты начали формировать “народные дружины правопорядка” в захваченных районах Запорожской области в рамках подготовки к так называемой мобилизации.

Источник: Центр национального сопротивления