Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты имитируют наращивание сил в Запорожской области и врут о контрнаступлении ВСУ – ЦНС

Юлия Соколова, редактор ленты
Окупант з армії РФ в Україні
Фото: Getty Images

Российские оккупационные войска пытаются имитировать существенное наращивание своих сил на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные от сети движения сопротивления.

– Командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о существенном наращивании своих сил и средств на южном направлении, – отмечается в сообщении.

Оккупанты проводят демонстрационные действия с привлечением вооружения и военной техники и параллельно существенно наращивают активность в медиапространстве.

Сейчас смотрят

Так, захватчики рассредоточивают вокруг Мелитополя лагеря для подготовки мобилизованных из РФ, обустраивают там материально-учебную базу, привлекают военную технику.

В то же время ключевые пропагандистские каналы на временно оккупированной территории региона распространяют нарративы о якобы “успешном проведении очередного этапа боевого слаживания мобилизованных”. Пропагандисты рассказывают о якобы формировании новых или доукомплектовании действующих подразделений войск РФ, которые будут применены для наступательных операций на Юге Украины.

– Наряду с этим активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны на Запорожском направлении станет роковым шагом со стороны высшего военно-политического руководства Украины, — подчеркивается в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали жителей оккупированных территорий не верить манипуляциям агрессора, а также продолжать информировать украинских защитников о передвижении и размещении личного состава и техники РФ.

Недавно появилась информация, что оккупанты начали формировать “народные дружины правопорядка” в захваченных районах Запорожской области в рамках подготовки к так называемой мобилизации.

Читайте
Оккупанты готовятся к псевдовыборам в Запорожской области — мэр Мелитополя

Источник: Центр национального сопротивления

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка