Березень, 11 в 16:56

Російські окупаційні війська намагаються імітувати суттєве нарощування своїх сил на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані від мережі руху опору.

– Командування ЗС РФ продовжує здійснювати заходи, спрямовані на створення уявлення щодо суттєвого нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку, – зазначається в повідомленні.

Окупанти проводять демонстраційні дії із залученням озброєння та військової техніки і паралельно суттєво нарощують активність у медіапросторі.

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Так, загарбники розосереджують навколо Мелітополя табори для підготовки мобілізованих з РФ, облаштовують там матеріально-навчальну базу, залучають військову техніку.

Водночас ключові пропагандистські канали на тимчасово окупованій території регіону поширюють наративи про начебто “успішне проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих”. Пропагандисти розповідають про начебто формування нових або доукомплектування діючих підрозділів військ РФ, які будуть застосовані для наступальний операцій на Півдні України.

– Поряд із цим активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України, – наголошується в повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали мешканців окупованих територій не вірити маніпуляціям агресора, а також продовжувати інформувати українських захисників про пересування та розміщення особового складу й техніки РФ.

Нещодавно з’явилася інформація, що окупанти почали формувати “народні дружини правопорядку” у захоплених районах Запорізької області в межах підготовки до так званої мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву