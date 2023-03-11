Россия с октября выпустила по Украине 821 крылатую и баллистическую ракету — Резников

Март, 11 в 17:26

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что начиная с октября 2022 года РФ совершила 15 массовых ракетных атак по территории Украины.

– Когда говорю слово “массовые” – это означает, что враг применяет крылатые, баллистические ракеты, а также иранские дроны в количестве от 50 до 90 единиц за одну атаку. По состоянию на 10 марта, 821 года российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты, – сказал он.

Напомним, что Норвегия в сотрудничестве с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS.

— Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 уцелевших зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней, — сказал Алексей Резников.

Со своей стороны глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, который 10 марта находился в Украине с визитом, отметил волю и чрезвычайную способность украинцев вести борьбу, обороняться, стоять и героически отражать агрессию РФ.

Сейчас смотрят