Росія з жовтня випустила по Україні 821 крилату та балістичну ракету – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що починаючи з жовтня 2022 року, РФ здійснила 15 масових ракетних атак по території України.
– Коли кажу слово “масові” – це означає, що ворог застосовує крилаті, балістичні ракети, а також іранські дрони в кількості від 50 до 90 одиниць за одну атаку. Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети, – сказав він.
Нагадаємо, що Норвегія у співпраці зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS.
– Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, – сказав Олексій Резніков.
Зі свого боку глава Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який 10 березня перебував в Україні з візитом, відзначив волю й надзвичайну спроможність українців вести боротьбу, оборонятися, стояти й героїчно відбивати агресію РФ.
– Висловлюю свої співчуття усьому українському народу з приводу тих втрат і жертв, від яких Україна страждає. Ми спостерігаємо, що світ змінюється і бачимо різницю між цінностями у ньому. У той час, коли наші суспільства стоять за демократії, Росія, її президент та деякі інші особи у світі підтримують зовсім інші речі. Саме тому нам потрібно стояти як ніколи міцно і триматися. Тепер, коли ми зміцнюємо власні спроможності з оборони, ми допомагаємо і вашій країні, адже це не лише питання безпеки України, але й усієї Європи, – сказав він.