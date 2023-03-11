Росія з жовтня випустила по Україні 821 крилату та балістичну ракету – Резніков

Березень, 11 в 17:26

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що починаючи з жовтня 2022 року, РФ здійснила 15 масових ракетних атак по території України.

– Коли кажу слово “масові” – це означає, що ворог застосовує крилаті, балістичні ракети, а також іранські дрони в кількості від 50 до 90 одиниць за одну атаку. Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети, – сказав він.

Нагадаємо, що Норвегія у співпраці зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS.

– Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, – сказав Олексій Резніков.

Зі свого боку глава Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який 10 березня перебував в Україні з візитом, відзначив волю й надзвичайну спроможність українців вести боротьбу, оборонятися, стояти й героїчно відбивати агресію РФ.

Зараз дивляться