Березень, 11 в 7:08

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник заявив, що через війну збитків нашому довкіллю завдано на понад 2 трлн грн.

Про це чиновник розповів під час виїзного засідання в Харківській ОВА.

За словами Руслана Гречаника, у ці 2 трлн грн входять шкода від засмічення земель, забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти.

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Крім того, окупанти провокують кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із Запорізькою АЕС та гуманітарну.

– Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить Росія за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань… Відплата неминуча. І важливо, що у нас є міжнародна підтримка, – наголосив заступник міністра.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков також наголосив, що розслідуються факти навмисної чи випадкової шкоди природному середовищу, зокрема атаки на промислові об’єкти та нафтобази.

Також на засіданні приділили увагу пожежам в екосистемах Харківської області. Через війну Ізюмський, Куп’янський та Вовчанський лісгоспи практично втратили все своє технічне обладнання для гасіння пожеж. Тому техніка наразі необхідна.