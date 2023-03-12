Киев выстоял: в столице ликвидированы последствия удара Кинжалом
В Киеве ликвидированы последствия удара аэробаллистической ракетой типа Кинжал.
Об этом 12 марта сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
По словам главы КМВА, в столице полностью восстановлено теплоснабжение.
Вода и свет есть во всех районах.
Инфраструктура города работает в штатном режиме.
– Киев выстоял. Столицу не сломать! – подчеркнул Сергей Попко.
Напомним, утром 9 марта россияне попали аэробаллистической ракетой типа Кинжал в объект инфраструктуры Киева.
Ликвидация последствий длилась более трех суток.
Частично были применены экстренные отключения электроэнергии.
Почти сутки без тепла было 40% жителей столицы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: КГВА
Фото: Киевтеплоэнерго