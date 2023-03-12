Март, 12 в 8:39

В Киеве ликвидированы последствия удара аэробаллистической ракетой типа Кинжал.

Об этом 12 марта сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

По словам главы КМВА, в столице полностью восстановлено теплоснабжение.

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Вода и свет есть во всех районах.

Инфраструктура города работает в штатном режиме.

– Киев выстоял. Столицу не сломать! – подчеркнул Сергей Попко.

Напомним, утром 9 марта россияне попали аэробаллистической ракетой типа Кинжал в объект инфраструктуры Киева.

Ликвидация последствий длилась более трех суток.

Частично были применены экстренные отключения электроэнергии.

Почти сутки без тепла было 40% жителей столицы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КГВА

Фото: Киевтеплоэнерго