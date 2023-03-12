Київ вистояв: у столиці ліквідовано наслідки удару Кинджалом
У Києві ліквідовано наслідки удару аеробалістичною ракетою типу Кинджал.
Про це 12 березня повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
За словами очільника КМВА, у столиці повністю відновлено теплопостачання.
Вода та світло є в усіх районах.
Інфраструктура міста працює в штатному режимі.
– Київ вистояв. Столицю не зламати! – наголосив Сергій Попко.
Нагадаємо, зранку 9 березня росіяни поцілили аеробалістичною ракетою типу Кинджал в об’єкт інфраструктури Києва.
Ліквідація наслідків тривала понад три доби.
Частково було застосовано екстрені відключення електроенергії.
Майже добу без тепла були 40% жителів столиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: КМВА
Фото: Київтеплоенерго