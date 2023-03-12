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Факти / Україна

Київ вистояв: у столиці ліквідовано наслідки удару Кинджалом

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Київ_зима в Києві_опалення взимку в Києві

У Києві ліквідовано наслідки удару аеробалістичною ракетою типу Кинджал.

Про це 12 березня повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами очільника КМВА, у столиці повністю відновлено теплопостачання.

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Вода та світло є в усіх районах.

Інфраструктура міста працює в штатному режимі.

– Київ вистояв. Столицю не зламати! – наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 9 березня росіяни поцілили аеробалістичною ракетою типу Кинджал в об’єкт інфраструктури Києва.

Ліквідація наслідків тривала понад три доби.

Частково було застосовано екстрені відключення електроенергії.

Майже добу без тепла були 40% жителів столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА

Фото: Київтеплоенерго

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