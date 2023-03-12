Нестандартные и дерзкие действия ВСУ постоянно неприятно удивляют россиян — Сырский
Украинские защитники вводят войска РФ в стабильное состояние тревоги не только благодаря неожиданным решениям и ударам, но и военными хитростями.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
Он отметил воинов 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад, чьи нестандартные, асимметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют врага.
— Нервозность врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся “жесты доброй воли”, — подчеркнул Сырский.
6 марта на Ставке верховного главнокомандующего главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее укрепление там позиций ВСУ.
Ситуация в городе обострена, войска РФ продолжают наступление и пытаются прорвать оборону наших войск. В то же время украинские защитники наносят врагу огромные потери.