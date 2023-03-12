Нестандартні та зухвалі дії ЗСУ постійно неприємно дивують росіян – Сирський

Березень, 12 в 10:09

Українські захисники вводять війська РФ у стабільний стан тривоги не тільки завдяки несподіваним рішенням та ударам, але і військовими хитрощами.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він відзначив воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової та 54-ї окремої механізованої бригад, чиї нестандартні, асиметричні і зухвалі дії постійно неприємно дивують ворога.

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– Знервованість ворога через невпевненість необхідно перетворити на паніку, щоб вона породила хаос, наслідком якого стають “жести доброї волі”, – підкреслив Сирський.

6 березня на Ставці верховного головнокомандувача головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції в Бахмуті й подальше укріплення там позицій ЗСУ.

Ситуація в місті загострена, війська РФ продовжують наступ та намагаються прорвати оборону наших військ. Водночас українські захисники завдають ворогу величезних втрат.