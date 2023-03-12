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Факты / Україна

Под Бахмутом ВСУ уничтожили такое количество россиян, которого бы хватило для наступления на Киев — эксперт

Валентина Чорна, редактор ленты
українські військові у БАХМУТІ
Фото: Depositphotos

Под Бахмутом в Донецкой области ВСУ уничтожили крупную группировку россиян, которой врагу хватило бы на стратегическую наступательную операцию.

Об этом сообщил эксперт издания Defense Express Иван Киричевский.

— 50 тыс. человек убитыми или ранеными и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили — то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и более быстрым, чем сейчас представляется, — сказал эксперт.

По словам Киричевского, отход украинских военных за реку Бахмутку был планомерным.

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— Было приложено достаточно организационных усилий, чтобы, пока есть возможность, ВСУ за реку не отходили. Когда уже не было — отошли и создали зону поражения, где враг получает на орехи из всех видов оружия. То, что происходит сейчас, действительно влияет на успех будущего контрнаступления. Есть определенная логика, чтобы войска были в победном настроении перед командой Вперед, стоит не допустить тяжелого чувствительного события. Пока будет возможность — Бахмут будет держаться организованно, — подытожил Киричевский.

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Источник: Эпрессо
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