Під Бахмутом ЗСУ знищили таку кількість росіян, якої б вистачило для наступу на Київ – експерт

Березень, 12 в 19:08

Під Бахмутом на Донеччині ЗСУ знищили велике угруповання росіян, якого ворогу вистачило б на стратегічну наступальну операцію.

Про це повідомив експерт видання Defense Express Іван Киричевський.

– 50 тис. людей вбитими або пораненими і до 200 танків. Грубо кажучи, якби ці війська не знищили – то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється, – сказав експерт.

За словами Киричевського, відхід українських військових за річку Бахмутку був планомірним.

Зараз дивляться

– Було докладено достатньо організаційних зусиль, щоб, поки є можливість, ЗСУ за річку не відходили. Коли вже не було – відійшли і створили зону ураження, де ворог отримує на горіхи з усіх видів зброї. Те, що відбувається зараз, дійсно впливає на успіх майбутнього контрнаступу. Є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою Вперед, варто не допустити важкої чутливої події. Поки буде можливість – Бахмут буде триматися організовано, – підсумував Киричевський.