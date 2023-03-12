Покажет только практика: Игнат рассказал, чем Украина сможет перехватывать Искандеры и Кинжалы

Март, 12 в 15:50

Сможет ли украинская ПВО сбивать в будущем ракеты Кинжал и Искандер, покажет практика.

Об этом в эфире телемарафона FreeДом сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, системы Patriot PAC-3 и SAMP/T почти наверняка могут сбивать Искандеры, а вот с аэробаллистическими Кинжалами покажет практика.

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— Надо пробовать (сбивать, — Ред.). Иметь чем и на практике реализовывать. Потому что не было в мире опыта не только сбивания ракет Кинжал, но и сбивания таких ракет, как Х-101, Калибров и т. д. до полномасштабного вторжения в Украину. Только в Украине мир увидел реальные возможности России, реальные возможности нашего государства Украина — как можно противостоять высокотехнологичным ракетам, которые Россия выпускает сегодня. Это Искандеры, Калибры, Х-101, Кинжалы — как можно противостоять этому оружию с помощью “древнего” оружия, такого как С-300, С-125 даже, Бука-1.

По словам Игната, иногда ракеты удавалось сбить из зениток и крупнокалиберного пулемета. Он говорит, что когда подобное случается — это как выиграть в лотерею. Он добавил, что таких случаев было один или два.

— Что касается Искандеров и Кинжалов, понятно, что сбивать их невозможно нынешними средствами обороны, поскольку это баллистика. Такие ракеты летят по баллистической траектории.

Чтобы перехватить такую ракету, необходимы средства как Patriot и SAMP/T, которые, как подчеркнул Игнат, мы ожидаем в ближайшее время.

Относительно Кинжалов — это аэробаллистическая ракета. Большая скорость на этапе маршрута ракеты и захода на цель делают ее также неуязвимой для наших средств ПВО.