Покаже лише практика: Ігнат розповів, чим Україна зможе перехоплювати Іскандери та Кинджали

Березень, 12 в 15:50

Чи зможе українська ППО збивати у майбутньому ракети Кинджал та Іскандер, покаже практика.

Про це в ефірі телемарафону FreeДом сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, системи Patriot PAC-3 і SAMP/T майже напевне можуть збивати Іскандери, а ось з аеробалістичними Кинджалами покаже практика.

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— Треба пробувати (збивати, – Ред.). Мати чим і на практиці реалізовувати. Тому що не було у світі досвіду не лише збиття ракет Кинджал, але й збиття таких ракет, як Х-101, Калібрів тощо до повномасштабного вторгнення в Україну. Лише в Україні світ побачив реальні можливості Росії, реальні можливості нашої держави Україна – як можна протистояти високотехнологічним ракетам, які Росія випускає станом на сьогодні. Це Іскандери, Калібри, Х-101, Кинджали – як можна протистояти цій зброї за допомогою “давньої” зброї, такої як С-300, С-125 навіть, Бука-1.

За словами Ігната, інколи ракети вдавалося збити із зеніток та великокаліберного кулемета. Він каже, що, коли подібне трапляється – це як виграти у лотерею. Він додав, що таких випадків було один або два.

— Щодо Іскандерів та Кинджалів, зрозуміло, що збивати їх неможливо нинішніми засобами оборони, оскільки це балістика. Такі ракети летять за балістичною траєкторією.

Щоб перехопити таку ракету, необхідні засоби як Patriot і SAMP/T, які, як підкреслив Ігнат, ми очікуємо найближчим часом.

Щодо Кинджалів – це аеробалістична ракета. Велика швидкість на етапі маршруту ракети та заходу на ціль роблять її також невразливою для наших засобів ППО.